Super Mario 3D All-Stars: un video comparativo mette a confronto l'originale Super Mario 64 e la versione Switch (Di venerdì 4 settembre 2020) Tutti i giochi inclusi in Super Mario 3D All-Stars vedranno miglioramenti rispetto alle versioni originali e Super Mario 64 presenterà texture migliorate, come evidenziato da un nuovo video di confronto.Dopo l'annuncio della collection, GameXplain ha pubblicato un nuovo video che confronta il remaster di Super Mario 64 Switch con la versione originale per Nintendo 64. Mentre i modelli dei personaggi non hanno visto molti miglioramenti, le texture sono state migliorate di molto.Super Mario 3D ... Leggi su eurogamer

