Renato Zero e Enrica Bonaccorti: “Dovevamo sposarci, ma poi…” (Di venerdì 4 settembre 2020) Renato Zero e Enrica Bonaccorti sono stati protagonisti di una lunga storia d’amore. Iniziato negli anni Settanta, il loro rapporto è stato fondamentale per entrambi anche se poi qualcosa tra loro si è rotto. Il loro desiderio era quello di convolare a nozze, ma è stato un matrimonio solo sfiorato. A raccontarlo è stata la stessa ex compagna del cantante, tempo addietro, nel corso di un’intervista rilasciata a Gay.it. «Avevamo deciso addirittura di sposarci. Dopo un paio d’anni ci siamo lasciati e ognuno si è riaccasato, io con quello che sarebbe diventato mio marito», aveva spiegato. La storia tra Renato Zero e Enrica Bonaccorti Certo, dopo la rottura i rapporti tra ... Leggi su velvetgossip

