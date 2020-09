Oggi in tv, 4 settembre: film e programmi (Di venerdì 4 settembre 2020) Oggi in TV. programmi e film di Oggi pomeriggio, venerdì 4 settembre 2020: Rai e Mediaset, programmi e film da non perdere, Oggi in TV cosa vedere Rinnoviamo l’appuntamento con la nostra guida giornaliera dei programmi Tv di maggior interesse. La nostra tanto amata TV continua, per l’estate, con la normale programmazione per le soap: Il Paradiso delle signore e Il Segreto continuano, mentre alcuni programmi, come Uomini eArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

CottarelliCPI : Oggi, 3 settembre 2020, è l’anniversario dell’assassinio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e di sua moglie Em… - matteosalvinimi : Accade oggi a Palermo, a spese degli italiani. Se avete la fortuna di votare il 20 e 21 settembre nella vostra reg… - matteosalvinimi : La piazza strapiena di gente ed entusiasmo a Valenza (Alessandria) oggi, mercoledì di inizio settembre a mezzogiorn… - alberevil : RT @Azzurra6671: Oggi, ricordiamo le venti vittime fucilate e impiccate nella due giorni di strage di nazista a Pescia, Pistoia, 4-5 settem… - brongosalvatore : RT @Azzurra6671: Oggi, ricordiamo le venti vittime fucilate e impiccate nella due giorni di strage di nazista a Pescia, Pistoia, 4-5 settem… -