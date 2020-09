Mostra del Cinema di Venezia 2020: il programma del 5 settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) Alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 oggi Miss Marx di Susanna Nicchiarelli con Romola Garai e Patrick Kennedy e Pieces of a Woman film ungherese-canadese di Kornél Mundruczó, con Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn, Molly Parker e Benny Safdie sono i due titoli in concorso oggi. Il contrasto tra l’eccezionalità di Eleanor Marx, la protagonista del film italiano, figlia minore di Karl, (si batte per il socialismo, i diritti degli operai e delle donne) e la convenzionalità del suo un amore per un uomo – Edward Aveling – che si indebita e tradisce, e la tragedia di un parto in casa finito male e dell’inchiesta giudiziaria nei confronti dell’ostetrica che seguirà. Leggi anche ... Leggi su iodonna

