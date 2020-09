Messi annuncia: “Resto al Barcellona. Volevo andar via, ma non avrei mai fatto causa al mio club” (Di venerdì 4 settembre 2020) Lionel Messi rimarrà al Barcellona. Il fuoriclasse argentino in una video-intervista rilasciata a Goal dal suo domicilio di Castelldefels ha posto fine alla telenovela di questa fine estate. “Non sarei mai andato per vie legali con il club della mia vita, quindi resto al Barcellona”, con queste parole Leo ha di fatto annunciato la sua permanenza in blaugrana almeno per un’altra stagione. Un’idea quella di Messi via da Barcellona che era nata già prima della partita contro il Bayern: “Io avevo detto durante tutta la stagione al presidente che forse era l’anno giusto per andarmene, il club aveva bisogno di gente più giovane”. Ma ora è arrivato il dietrofront e ... Leggi su alfredopedulla

