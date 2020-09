Marina Abramović rivive le 7 morti di Maria Callas (Di venerdì 4 settembre 2020) Marina Abramović torna sul palcoscenico, e lo fa per vestire i panni di Maria Callas. O meglio, di Tosca, Lucia, Cho Cho-san, Violetta, Carmen, Norma e Desdemona, le grandi eroine tragiche della lirica di cui il grande soprano ha saputo dare indimenticabili interpretazioni nel corso della sua luminosa carriera. Quella passione e quella devozione all'arte rivivono oggi in «7 Deaths of Maria Callas», la performance di Marina Abramović in scena alla Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera fino al 6 settembre. Un progetto che rende omaggio alla diva della lirica nella sua doppia veste di artista e di donna, andando a intrecciare il suo vissuto personale con alcune delle scene più conosciute del suo repertorio professionale. «Per 25 anni ho voluto ... Leggi su gqitalia

Tartagliaarte : Le 7 morti di Maria Callas, interpretate da Marina Abramovic. Anche in streaming - ptriciaclarkson : Marina abramovic and Monica Bellucci performing Maria Callas - franceskino75 : Sono passati 10 anni dalla performance di Marina Abramovic al Moma di New York “The Artist is Present” In una sedia… - Zariler : RT @Cambiacasacca: Followi siciliani, quando la De Micheli avrà completato il ponte/ferro/strada di messina, partiremo ognuno dalla nostra… - AntePavelic8 : RT @Cambiacasacca: Followi siciliani, quando la De Micheli avrà completato il ponte/ferro/strada di messina, partiremo ognuno dalla nostra… -

Ultime Notizie dalla rete : Marina Abramović