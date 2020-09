Highlights Los Angeles Clippers-Denver Nuggets 120-97 gara-1 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di venerdì 4 settembre 2020) Il VIDEO con gli Highlights di Los Angeles Clippers-Denver Nuggets, match dei playoff NBA 2020. Denver regge solo un quarto (31-31) prima di crollare nei successivi due (60-36) e lasciare spazio alle riserve nell’ultimo. Tutto facile per i losangelini e per Kawhi Leonard, che ha fatto il bello e il cattivo tempo: per l’MVP delle Finals in carica ci sono 29 punti in meno di 32 minuti con un pressoché perfetto 12 su 16 al tiro e +20 di plus-minus. Ottimo anche il contributo di Paul George (19 punti) e dei comprimari: ci sono 18 di Marcus Morris, a cui si uniscono i 25 della coppia Williams-Harrell dalla panchina. Ecco di seguito le immagini salienti dell’incontro. IL RECAP DELLA NOTTE IL TABELLONE ... Leggi su sportface

sportface2016 : #NBAPlayoffs Il video con gli highlights di Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers, gara-6 valida per il primo tur… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Los Highlights Los Angeles Clippers-Denver Nuggets 120-97 gara-1 playoff NBA 2020 (VIDEO) Sportface.it Highlights Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 97-111, gara-6 playoff NBA 2020 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers, match dei playoff NBA 2020. Gli uomini di Rivers passano in gara-6 e si guadagnano l’accesso alle semifinali di Conference. In seg ...

Highlights Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 131-122, gara-5 playoff NBA 2020 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers, match dei playoff NBA 2020. A Orlando si chiude la serie tra la franchigia di LeBron James e quella che ha in Carmelo Anthony ...

Il video con gli highlights di Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers, match dei playoff NBA 2020. Gli uomini di Rivers passano in gara-6 e si guadagnano l’accesso alle semifinali di Conference. In seg ...Il video con gli highlights di Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers, match dei playoff NBA 2020. A Orlando si chiude la serie tra la franchigia di LeBron James e quella che ha in Carmelo Anthony ...