Francia, chiuse 22 scuole causa Covid (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo 10 giorni dalla riapertura la Francia chiude 22 scuole. Il paese nelle ultime 24 ore ha registrato 7000 nuovi casi di positivi al Covid. La curva in aumento ha toccato anche gli studenti: in Francia se si presentano 3 casi di positività l’istituto viene chiuso. E così è stato. Ad annunciarlo, su Europe 1, è stato il ministro dell’Educazione francese Jean-Michel Blanquer: “Il provvedimento di chiusura di una struttura scolastica scatta se ci sono più di tre casi di Covid. La settimana è stata piuttosto buona. Malgrado la paura, sono rientrati tutti in classe e questo mi fa molto piacere. Il mio obiettivo è quello di non perturbare il loro quotidiano”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

