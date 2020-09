F.1, GP Italia - Libere 1: Bottas il più veloce (Di venerdì 4 settembre 2020) La Mercedes vola nelle prime prove Libere del Gran Premio dItalia. Nei primi novanta minuti di prove a Monza, Valtteri Bottas è risultato il più veloce grazie a un tempo di 1:20.703. Il finlandese ha staccato di due decimi il compagno di squadra Lewis Hamilton.Bene i motorizzati Honda. Alexander Albon ha segnato il terzo tempo nel corso della prima sessione, mentre il suo compagno di squadra Verstappen ha chiuso quinto, con un secondo di ritardo dalla vetta. Max è anche stato autore di un incidente: dopo aver perso il retrotreno alla Variante Ascari, è andato a sbattere, danneggiando lala anteriore. Per sua fortuna, però, è riuscito a riportare ai box la sua RB16 e poco dopo è così tornato in pista. Ottimo inizio per la Scuderia AlphaTauri, con Daniil Kvyat che ha ... Leggi su quattroruote

