Era Max il rivale di Luke in Una mamma per amica: oggi a 59 anni invecchiato pancetta [FOTO] (Di venerdì 4 settembre 2020) Durante la prima stagione di Una mamma per amica, Lorelai si innamora di un professore di Rory: Max Medina. Un uomo colto, attento e gentile. Una relazione che affronta non poche difficoltà: una mamma e un professore non possono stare insieme. Tuttavia, dopo un piccolo scandalo e una lite dove i due decidono di prendersi una pausa, tornano insieme e decidono di sposarsi. Solo dopo aver avuto un confronto con Luke prima, e Christopher poi, Lorelai capisce di non essere davvero innamorata di Max e decide di annullare le nozze. Vediamo insieme come è diventato oggi Scott Cohen, l’interprete di Max a distanza di quasi vent’anni. Da Una mamma per amica a The Good Wife, passando per Grey’s Anatomy L’attività ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era Max Max Giusti incontra Martina 18 anni dopo: "La mamma ruppe le acque dalle risate" RomaToday LBA SUPERCOPPA - Treviso, Max Menetti "Imparare dagli errori per crescere velocemente"

Trasferta di Supercoppa italiana per la De'Longhi Treviso, che gioca domani sera a Trento in casa dell'Aquila (palla a due ore 20:30, diretta Eurosport player). Così presenta la gara coach Max Menetti ...

F1, Monza, Libere 1: Bottas presenta la Mercedes

Le due Mercedes dettano il passo nella prima sessione di prove libere del GP'Italia: Valtteri Bottas torna a essere leader davanti a Hamilton staccato di un paio di decimi. terzo è Albon con la Red Bu ...

