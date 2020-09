Covid-19, confermati i numeri di De Luca: un decesso, 19 i guariti (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesto il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 171 (*)Tamponi del giorno: 6.211 Totale positivi: 7.649 Totale tamponi: 442.610 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: 447 guariti del giorno: 19 Totale guariti: 4.471 (di cui 4.466 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). * Di cui 10 casi dalla Sardegna, 15 da Paesi esteri, 7 connessi a rientri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

