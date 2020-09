Calvi Festival: Gran concerto finale con l’Orchestra Nova Amadeus diretta dal M° Mirca Rosciani (Di venerdì 4 settembre 2020) Saranno eseguiti brani di Mozart, Rossini ed Ennio Morricone. Direttore Mirca Rosciani. Con Mariangela Cafario (soprano) e Cesidio Iacobone (baritono). Calvi dell’Umbria, Sabato 5 Settembre ore 21.15 nel Giardino del Monastero. Prenotazione obbligatoria Calvi DELL’UMBRIA – Il Calvi Festival, come da tradizione, offre il Gran concerto finale a chiusura della kermesse estiva. In questa quinta edizione il Calvi Festival, con l’assessorato alla Cultura ed al Turismo in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Calvi, ospiterà l’Orchestra Nova Amadeus diretta dal ... Leggi su laprimapagina

Sul palco due prestigiosi artisti: Mariangela Cafario, soprano, e Cesidio Iacobone, baritono,. Il programma propone alcuni brani da Le nozze di Figaro , Don Giovanni e Il flauto magico di Wolfgang Ama ...

