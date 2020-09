ANM, Metro Linea 1: Lunedì 7 e Martedì 8 ultime corse anticipate (Di venerdì 4 settembre 2020) ANM, Metro Linea 1: Per attività di manutenzione straordinaria programmata sono anticipate le ultime corse. Ecco gli orari. NAPOLI 4 SETTEMBRE 2020 – Anm Informa che lunedì 7 e martedì 8 settembre, la Linea 1 Metropolitana anticipa le ultime corse al pubblico, per consentire l’attività programmata di manutenzione e adeguamento degli impianti di rete, finalizzata a consentire l’immissione in servizio dei nuovi treni. ultime corse passeggeri: • da Piscinola alle ore 20.24; … Leggi su 2anews

alisimona : RT @anmnapoli: ?? ??Metro Linea 1: per attività di manutenzione straordinaria in linea, lunedì 7 e martedì 8 settembre anticipa la chiusura… - muoversincampan : Anm: lunedì 7 e martedì 8 settembre per lavori di manutenzione e di adeguamento degli impianti di rete, la Linea 1… - anmnapoli : ?? ??Metro Linea 1: per attività di manutenzione straordinaria in linea, lunedì 7 e martedì 8 settembre anticipa la… - annabtsjk : @thoughtaboutTae Mamma miaaaaa..chiamo pure AnM, le metro napoletane - anmnapoli : ?? Ricordiamo ai passeggeri che resta valido l'obbligo di indossare la mascherina in attesa dei mezzi, nelle stazion… -

Ultime Notizie dalla rete : ANM Metro Anm, prorogato l’orario estivo di bus e metro fino all’apertura delle scuole Fanpage.it Parcheggia sui binari e blocca le corse di 3 tram: arrivano i vigili

Tutti i tram di Napoli bloccati da un'automobile sui binari per due ore Sei corse di tram interrotte a Napoli, all'altezza di Porta Nolana e in direzione di Piazza Garibaldi: colpa di un'automobile pa ...

Metro Linea 1, chiusura anticipata lunedì 8 e martedì 9 settembre

Anm Informa che lunedì 7 e martedì 8 settembre, la Linea 1 della Metropolitana di Napoli anticipa le ultime corse al pubblico, per consentire l’attività programmata di manutenzione e adeguamento degli ...

Tutti i tram di Napoli bloccati da un'automobile sui binari per due ore Sei corse di tram interrotte a Napoli, all'altezza di Porta Nolana e in direzione di Piazza Garibaldi: colpa di un'automobile pa ...Anm Informa che lunedì 7 e martedì 8 settembre, la Linea 1 della Metropolitana di Napoli anticipa le ultime corse al pubblico, per consentire l’attività programmata di manutenzione e adeguamento degli ...