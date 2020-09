WRC 9 è disponibile da oggi (Di giovedì 3 settembre 2020) NACON e lo studio KT Racing celebrano oggi l’uscita di WRC 9, ilvideogioco ufficiale del FIA World Rally Championship disponibile su PlayStation®4, Xbox One e PC presso l’Epic Games Store e, in un secondo momento, su Xbox Series X, PS5™ e Nintendo Switch. Avete già letto la Recensione di WRC 9? L’attesa è conclusa: il videogioco di riferimento del settore nel mondo delle sim-racing è finalmente disponibile! WRC 9 include molti miglioramenti nel comportamento dei veicoli e nel realismo di guida, oltre a nuove modalità di gioco – tra cui Clubs, una zona a traffico libero per testare leimpostazioni delle auto, e una arricchita modalità Career – che permette ai giocatori di mettersi davvero nei panni di un pilota di rally. Rispondendo pienamente alle ... Leggi su gamerbrain

