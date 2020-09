Vanessa Incontrada trionfa ai Seat Music Awards e Sanremo 2021 è sempre più vicino (Di giovedì 3 settembre 2020) Vanessa Incontrada e Carlo Conti fanno furore coi Seat Music Awards. C’era d’aspettarselo visto il successo dello scorso anno. La kermesse canora funziona in televisione, il prossimo appuntamento su Rai 1 sarà per la serata finale il 5 settembre. E così la bella Vanessa e Carlo hanno ottenuto ben il 22,2% di share, raggiungendo di media i 4 milioni di telespettatori: un vero e proprio trionfo. In pratica i Seat Music Awards hanno sbaragliato la concorrenza, attestandosi a trasmissione più vista della serata con un ampio margine su tutti gli altri programmi. Merito senz’altro della coppia televisiva più simpatica del momento e della bellezza travolgente della Incontrada che ... Leggi su dilei

