Una prima colazione leggerissima: i pancake senza farina, zucchero e latte (Di giovedì 3 settembre 2020) . Se ti piacciono tanto i pancake, ma non ti piacciono affatto i rotolini di grasso sul girovita, allora forse la ricetta che stiamo per presentarti è quella che fa al caso tuo. Si tratta di pancake che si possono preparare senza zucchero né farina né latte. Insomma, siamo di fronte a una versione estremamente light e molto salutista della ricetta classica di questo dolce così tipicamente americano. Gli ingredienti di questa particolarissima ricetta sono pochi, semplici e sani: banane, cannella e uova. Gli ingredienti Per questi pancake light ti servono: due banane mature; due uova; quanto basta di cannella in polvere. La preparazione Per la preparazione procedi in questo modo. Sbucci le banane, le adagi su un piatto e poi con una forchetta ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Una prima Ad Asti Teatro 42 la prima nazionale di “Art” di Yasmina Reza con gli attori di Generazione Disagio La Stampa Venezia 77, Almodóvar al Lido: nel suo film una donna abbandonata aspetta il ritorno dell’amante

Prima giornata effettiva del Festival del Cinema di Venezia che prende il suo avvio, dopo la cerimonia iniziale di ieri e l’anteprima assoluta del film Lacci di Daniele Luchetti. Da oggi 3 settembre i ...

Enriques, è quasi pronta la succursale di via Goldoni: 36 classi a rotazione

LIVORNO. Dopo nido, materne, elementari e medie il viaggio del Tirreno verso la prima campanella continua da oggi con le scuole superiori. Cominciamo dai licei scientifici, entrambi travolti da due gr ...

