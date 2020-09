Uccide a coltellate l'amica incinta per impadronirsi del feto: poche settimane fa aveva abortito il suo primo figlio (Di giovedì 3 settembre 2020) Ha fatto all'amica più cara ciò che il destino aveva riservato a lei, ma trasformandosi in una spietata assassina. Il Brasile è sconvolto dall'omicidio di Flavia Godinho Mafra, 24 anni, incinta al ... Leggi su leggo

Ha fatto all'amica più cara ciò che il destino aveva riservato a lei, ma trasformandosi in una spietata assassina. Il Brasile è sconvolto dall'omicidio di Flavia Godinho Mafra, 24 anni, incinta al set ...

TIVOLI – Omicidio in frutteria, l’assassino di Said recluso in struttura psichiatrica

Il Giudice prende atto della relazione dei medici di Rebibbia su Ahmed Badr: “Delira, psicosi schizofrenica di tipo paranoide, non è consapevole di essere malato e rifiuta i tranquillanti”. Le sue dic ...

