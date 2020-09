Troppo forti le esalazioni: fratelli svengono e cadono in un silos. Un muore, l'altro è gravissimo (Di giovedì 3 settembre 2020) Ancora un incidente mortale sul lavoro. Questa mattina, giovedì 3 settembre 2020, a Cavallermaggiore, nel Cuneese, un ragazzo di 22 anni, Davide Gennaro, è morto dopo essere caduto in un silos di 40 ... Leggi su torinotoday

Ultime Notizie dalla rete : Troppo forti Troppo forti le esalazioni: fratelli svengono e cadono in un silos. Un muore, l'altro è gravissimo TorinoToday Sindaco e iscritti restituiscono la tessera del Pd

La decisione presa dagli iscritti del circolo del Partito Democratico di Villa Basilica e dalla giunta comunale dopo il caso Remaschi VILLA BASILICA — Terremoto nel Pd a Lucca, a Villa Basilica gli is ...

Secondo De Laurentiis il Napoli è da rimproverare perché «è una squadra troppo femminile»

Fa il bis di sessismo De Laurentiis, il presidente del Napoli. A sole 24 ore dall’infelice uscita sulle donne che lo rendono scoglionato se dicono di non saper cucinare poiché «il ruolo di madre e mog ...

