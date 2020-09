Tilda Swinton, Leone d’oro alla carriera, in 10 film (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Leone d’oro alla carriera che Tilda Swinton ha ricevuto a Venezia va ad aggiungersi ai premi portati a casa fino a oggi – meno di quanti avrebbe meritato – dalla quasi sessantenne (compie gli anni il 5 novembre) interprete inglese. In particolare, un Oscar come Migliore attrice non protagonista e un Bafta, entrambi nel 2008, per Michael Clayton, presentato proprio a Venezia nel 2007. La Swinton è un’aliena. Per l’aspetto unico e la capacità mimetica che le consente di rendersi spesso irriconoscibile da un un ruolo all’altro anche senza l’uso di prostetici o di make-up particolari. E anche per il suo approccio alla recitazione e alla notorietà. Non si è mai ... Leggi su wired

