Sky - Juve fiduciosa per Suarez: non si sblocca l'asse Milik-Dzeko, le ultime (Di giovedì 3 settembre 2020) Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, ha parlato della situazione riguardante il valzer degli attaccanti della trasmissione 'Calciomercato, l'originale': "Suarez? Vediamo, la Juve è molto fi ... Leggi su tuttonapoli

SkySport : #Suarez alla #Juve ritroverebbe il 'raccattapalle' de Ligt: la foto virale - SkySport : Juve-Suarez, contatti continui: l'intesa è vicina. Le news di calciomercato - SkySport : Atalanta, è fatta per l'arrivo di Romero: scambio di documenti in corso con la Juve - AleGobbo87 : RT @juanito1897: Sky spera che la Juve venda Dybala. Ho spento. - tuttonapoli : Sky - Juve fiduciosa per Suarez: non si sblocca l'asse Milik-Dzeko, le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Juve Juventus, Pirlo: "C'è entusiasmo e voglia di fare. Puntiamo a scudetto e Champions" Sky Sport MANDRAGORA, Niente Juve: resta all'Udinese

Rolando Mandragora resta all'Udinese. Secondo quanto riportato da Sky il centrocampista non si trasferirà alla Juventus: i bianconeri non hanno esercitato l'opzione di recompra (26 milioni di euro) pe ...

ROMERO, Fatta tra Juve e Atalanta: sarà nerazzurro

Romero sarà un giocatore dell'Atalanta. Lo riporta Sky Sport, affermando come Atalanta e Juventus abbiano già scambiato i documenti per permettere al difensore di trasferirsi da Gasperini. Previsto un ...

Rolando Mandragora resta all'Udinese. Secondo quanto riportato da Sky il centrocampista non si trasferirà alla Juventus: i bianconeri non hanno esercitato l'opzione di recompra (26 milioni di euro) pe ...Romero sarà un giocatore dell'Atalanta. Lo riporta Sky Sport, affermando come Atalanta e Juventus abbiano già scambiato i documenti per permettere al difensore di trasferirsi da Gasperini. Previsto un ...