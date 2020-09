Neonato trovato morto in un’aiuola con il cordone ombelicale attaccato, il Sindaco: “tragedia infinita” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il corpicino è stato rinvenuto in un’area verde vicino Salerno. Avviate le indagini per scoprire il responsabile e comprendere le dinamiche del decesso Shock a Roccapiemonte (Salerno), dove un Neonato è stato gettato nell’aiuola ancora con il cordone ombelicale attaccato. Il corpicino senza vita è stato rinvenuto all’interno dell’aiuola su via Roma da un residente … L'articolo Neonato trovato morto in un’aiuola con il cordone ombelicale attaccato, il Sindaco: “tragedia infinita” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

SkyTG24 : Neonato trovato morto in un'aiuola nel Salernitano - rtl1025 : ?? Un neonato è stato trovato morto in strada a #Roccapiemonte (#Salerno). Il corpicino, questa sera intorno alle 1… - MediasetTgcom24 : Neonato trovato morto in un'aiuola nel Salernitano #salerno - GDS_it : Orrore in provincia di #Salerno: neonato trovato morto in un'aiuola, fermati marito e moglie - RRmpinero : RT @repubblica: Neonato trovato morto: fermati marito e moglie -