Lutto in Rai, morto il celebre regista e autore Gianni Serra (Di giovedì 3 settembre 2020) . Tanti anni di carriera, ha lavorato con Mike Bongiorno e tanti altri big. Furio Colombo, Mike Bongiorno, Enzo Biagi, Enzo Tortora sono solo alcuni dei mostri sacri della tv con i quali ha lavorato Gianni Serra in qualità di regista e autore per tanti … Leggi su viagginews

Lutto in Rai, morto il celebre regista e autore Gianni Serra

. Tanti anni di carriera, ha lavorato con Mike Bongiorno e tanti altri big. Furio Colombo, Mike Bongiorno, Enzo Biagi, Enzo Tortora sono solo alcuni dei mostri sacri della tv con i quali ha lavorato ...

Morto Gianni Serra: il regista e sceneggiatore aveva 86 anni

Si è spento al Gemelli di Roma il regista e sceneggiatore Gianni Serra. Aveva 86 anni ed era nato a Montichiari, in provincia di Brescia. Intensa la sua attività di regista televisivo, specialmente in ...

Si è spento al Gemelli di Roma il regista e sceneggiatore Gianni Serra. Aveva 86 anni ed era nato a Montichiari, in provincia di Brescia. Intensa la sua attività di regista televisivo, specialmente in ...