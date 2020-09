La Comco ha avviato un'indagine sulla piattaforma per grossisti Markant (Di giovedì 3 settembre 2020) Il sospetto è di accordi e convenzioni illecite fra le parti. Già perquisite diverse aziende Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Comco avviato

Ticinonline

La Comco ha avviato un’inchiesta, procedendo anche a perquisizioni presso diverse imprese. L’indagine dovrà stabilire se le convenzioni sospette rappresentano una restrizione non lecita della ...BERNA - Swisscom di nuovo sotto indagine per sospetto abuso di posizione dominante: la Commissione della concorrenza (Comco) ha avviato un'inchiesta per verificare se il maggiore operatore telecom elv ...