Inzaghi ai tifosi della Lazio: "Speriamo in un'altra stagione top" (Di giovedì 3 settembre 2020) Volevo ringraziare a nome mio e dello staff tutti quanti. I nostri tifosi non ci hanno abbandonato, nonostante la situazione sanitaria attuale. Speriamo di fare una stagione importante come l'ultima, ... Leggi su corrieredellosport

csch78 : RT @Solo_La_Lazio: ?? #Inzaghi ringrazia i tifosi ??? 'Non ci hanno mai abbandonato' ?? Le parole del mister alla presentazione della squadra… - sportli26181512 : Inzaghi ai tifosi della #Lazio: “Speriamo in un’altra stagione top”: Il tecnico biancoceleste carica l’ambiente in… - msg_emanuele : RT @laziopress: Lazio, ad Auronzo presentazione ufficiale della squadra e della maglia Champions League. Inzaghi: “Ringrazio i nostri tifos… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Inzaghi: 'Grazie ai tifosi per la vicinanza, speriamo di fare un'altra grande stagione' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Inzaghi: 'Grazie ai tifosi per la vicinanza, speriamo di fare un'altra grande stagione' -