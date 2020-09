In pochi minuti aggredisce due passanti di cui uno invalido: rapinatore arrestato (Di giovedì 3 settembre 2020) Nelle ultime ore nella centrale via Doria un uomo, marocchino di 28 anni in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri per rapina in strada a due passanti, di cui uno invalido al 100%... Leggi su torinotoday

DiMarzio : #Ausilio live sul #calciomercato @Inter tra pochi minuti su @SkySport 24 - Giorgiolaporta : Buon primo giorno di #scuola a tanti bambini che in molti paesi europei stamattina tornano tra i banchi. Ho fatto q… - SkySportNBA : A pochi minuti dall'inizio di gara-5 tra Milwaukee e Orlando, i Bucks non sono ancora scesi in campo pensando seria… - doralorefice : Nel giro di pochi minuti entrambi contemporaneamente pubblicano foto o storie sui loro profili instagram. IO LI AMO #CanYaman #DemetÖzdemir - noexplsn : O meglio buonasera, ovviamente anche a Can pure lui mezzo scomparso e riapparso pochi minuti fa ?? -