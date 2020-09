Homo Sapiens o Homo Rapiens (Di giovedì 3 settembre 2020) di Giuseppe Tranchese Proviamo a rispolverare, anche solo per un momento, una piccola parte della memoria storica bioetica, sociale e politica di Homo Sapiens, ovvero la nostra storia, e rivalutiamola sulla base dei risultati e delle conseguenze che abbiamo determinato sulla collettività vivente nelle varie epoche. Molto probabilmente saremmo costretti a cambiare la nostra tassonomia da Homo Sapiens ad Homo Rapiens. Infatti, per giudicare una civiltà, una religione, una filosofia ed anche un essere umano, esiste una cartina al tornasole: l’attenzione nei confronti di tutti gli esseri viventi ed il modo di preservarli dalle sofferenze. Sono numerosi gli eventi in cui è possibile rivedere analogie nelle ... Leggi su ildenaro

