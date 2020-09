Esce a funghi e non torna: lo trovano morto al cimitero (Di giovedì 3 settembre 2020) È stato ritrovato senza vita un fungaiolo, per il cui mancato rientro la moglie si era allarmata facendo partire le ricerche. Uscito in cerca di funghi questa mattina alle 9, Aurelio Fullin, 80 anni, ... Leggi su leggo

Tre persone, di nazionalità romena, ieri sera si sono perse nei boschi di Trivigno. Raggiunte intorno alle 23, sono stati ritrovate sane e salve, per quanto infreddolite, e scortate fino alla loro aut ...

CHIES D'ALPAGO - È stato ritrovato senza vita un fungaiolo, per il cui mancato rientro la moglie si era allarmata facendo partire le ricerche. Uscito in cerca di funghi questa mattina alle 9, A.F., ot ...

