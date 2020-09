Dzeko: "Addio alla Roma? Ogni anno se ne parla" (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma - "Dispiace che questa partita arrivi in un momento un po' particolare, né noi né l' Italia siamo al 100%, per quanto ci riguarda ci mancano molti giocatori fra cui Pjanic. Comunque cercheremo di ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Dzeko dice e non dice: 'Addio alla Roma? Se ne parla ogni anno. Giocare con CR7? Io sto bene...': Dzeko dice e non… - junews24com : Dzeko: «Addio alla Roma? Si dice ogni anno. Giocare con Ronaldo...» - - andrea_pecchia : #Dzeko: 'Ogni anno si parla del mio addio alla #ASRoma. Ora penso solo alla #Bosnia'. So due anni e mezzo che va av… - Noovyis : (Dzeko: “Non è il momento di parlare di mercato, ogni hanno si dice del mio addio alla Roma”) Playhitmusic - - VanessaPanatta : Dzeko: Addio alla roma? Se ne parla ogni anno. CHE SUCCEDE OGNI ANNO? AVETE DETTO UN PO DE CAZZATE MESA. #Dzeko -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko Addio

FIRENZE - Contro il presente, ma soprattutto contro una possibile idea di futuro. L'Italia per Edin Dzeko non è solo il primo avversario della sua Bosnia in questa Nations League: è casa da cinque ann ..."Queste due gare arrivano in un momento non positivo - ha detto poi il centravanti della Roma a Rai Sport -, siamo ancora tutti in preparazione. Ogni anno si parla del mio addio alla Roma, ma non è il ...