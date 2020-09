Detrazioni fiscali e tracciabilità dei pagamenti: le novità (Di giovedì 3 settembre 2020) Dal 2020, per poter usufruire della detrazione IRPEF del 19%, i contanti potranno essere utilizzati solo per gli acquisti dei medicinali, dei dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie erogate in strutture pubbliche o accreditate al servizio sanitario nazionale. Per le altre spese previste dall’art. 15 del TUIR sarà necessario effettuare il pagamento per mezzo tracciabile. La prova del pagamento con mezzo tracciabile Con la risposta n. 230 a un interpello resa il 29 luglio, l’Agenzia delle Entrate pare imporre ai contribuenti oneri documentali assolutamente non previsti dalle Legge di Bilancio, soprattutto nei casi di utilizzo dei sistemi di moneta elettronica, come app, wallet, ma anche carte di credito. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto infatti che tale metodo di pagamento possa soddisfare i requisiti ... Leggi su quifinanza

