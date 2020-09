Coronavirus: positivo l'attore Dwayne “The Rock” Johnson (Di giovedì 3 settembre 2020) Ha pubblicato lui stesso la notizia su Instagram, annunciando anche il contagio della moglie e dei suoi due figli Leggi su lastampa

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - repubblica : ?????? Coronavirus, Berlusconi positivo al tampone. Zangrillo: 'E' asintomatico, in isolamento domiciliare, continua a… - SkyTG24 : Coronavirus, Silvio Berlusconi positivo. È asintomatico e in isolamento ad Arcore - LaStampa : Ha pubblicato lui stesso la notizia su Instagram, annunciando anche il contagio della moglie e dei suoi due figli. - Stefaniacasp : RT @Gianmar26145917: Silvio #Berlusconi è positivo al #coronavirus lo annuncia il suo medico personale Alberto #Zangrillo Il leader di #Fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo

Si tratta di un viaggiatore proveniente da un’altra regione, ma nella giornata di ieri in Versilia non sono stati registrati nuovi casi VIAREGGIO Nessun nuovo caso positivo al coronavirus è ...infettivologia - segnala a: Quale è la miglior strategia per controllare la pandemia da Covid-19? L'approccio principale alla diagnosi ... Hanno una sensibilità molto inferiore in quanto diventano ...