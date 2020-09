Cinque bambini trovati morti in una casa in Germania: è giallo (Di giovedì 3 settembre 2020) Cinque bambini sono stati trovati morti in una casa di Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania. Lo scrive la Dpa citando la polizia di Wupperthal.“Le indagini sono in corso e non posso aggiungere nulla”. Lo ha detto il portavoce della polizia di Wupperthal all’ANSA, confermando la notizia del ritrovamento dei Cinque bambini morti. “I corpi senza vita sono stati rinvenuti in una casa privata in Hasselstrasse a Solingen”, ha aggiunto.La polizia non ha dato risposte per ora né sull’età dei bambini né sulle possibili circostanze dell’accaduto. Leggi su huffingtonpost

SkyTG24 : Germania, cinque bambini trovati morti in una casa a Solingen - ultimenotizie : Cinque bambini sono stati trovati morti in una casa di Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, in #Germania. Lo scrive la… - housemiami : RT @SkyTG24: Germania, cinque bambini trovati morti in una casa a Solingen - Danae0308 : RT @SkyTG24: Germania, cinque bambini trovati morti in una casa a Solingen - ginugiola : RT @HuffPostItalia: Cinque bambini trovati morti in una casa in Germania: è giallo -