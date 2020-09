Caso Navalny, il Cremlino rigetta le accuse e la minaccia di sanzioni Ue (Di giovedì 3 settembre 2020) Gioca in difesa per ora il Cremlino di fronte alla possibilità che la Ue possa decidere delle sanzioni contro la Russia dopo che i medici tedeschi hanno confermato la diagnosi di avvelenamento di Alexey Navalny per mezzo di noviciok, l’agente nervino che aveva mandato in coma anche l’ex agente del Fsb Sergey Skrypal nel 2018. Secondo il portavoce di Putin Dmitry Peskov l’attacco al blogger russo «non credo possa essere stato vantaggioso per nessuno. Farei attenzione ad accusare la Russia», … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

