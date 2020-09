Berlusconi positivo dopo le vacanze in Sardegna. Colpiti anche due figli (Di giovedì 3 settembre 2020) Domenico Zurlo La pista porta alla sua vacanza in Sardegna: dopo Flavio Briatore, ricoverato e poi dimesso, anche Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus. L'esito del tampone, anticipato ... Leggi su leggo

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - Agenzia_Ansa : ++ BERLUSCONI POSITIVO AL COVID ++ #ANSA - FloraPiachica : RT @Misurelli77: +++ULTIM'ORA+++ Silvio Berlusconi positivo al Covid-19 Santanchè:'Ho sentito Zangrillo è sciatica' - lightmoon972 : RT @fanpage: Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi positivo

L’imprenditore, chiuso a casa di Daniela Santanché è stato raggiunto telefonicamente da Nicola Pinna de La Stampa che gli ha chiesto di Silvio Berlusconi positivo anche lui, come i suoi figli Barbara ...Come sta Silvio Berlusconi, positivo al coronavirus. Alberto Zangrillo, medico curante di Silvio Berlusconi, ha fatto sapere, tramite il Corriere della Sera, che il Cav “è asintomatico e resta in ...