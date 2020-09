Berlusconi, la compagna e i figli positivi al Covid. Il contagio forse dopo una festa a Capri (Di giovedì 3 settembre 2020) Silvio Berlusconi positivo al coronavirus, il contagio potrebbe essere partito da una festa a Capri. Silvio Berlusconi, che nei mesi duri dell’emergenza coronavirus si era ritirato in Francia alla luce delle sue condizioni di salute e della sua età, è positivo al Covid. Fortunatamente l’ex premier è in buone condizioni di salute, ma ora bisogna capire da dove sia partito e passato il contagio. Molti hanno puntato il dito contro Flavio Briatore (che respinge le accuse), mentre nelle ultime ore si parla di una festa a Capri alla quale avrebbe preso parte la figlia Barbara. Intanto sono scattati i test per tutte le persone che hanno avuto contatti con il Cavaliere nelle ultime due ... Leggi su newsmondo

