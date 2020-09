Us Open 2020: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 3 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 3 settembre, per quanto concerne il secondo turno degli Us Open 2020. In campo Matteo Berrettini, protagonista di giornata e opposto all’insidioso Ugo Humbert: sarà una sfida particolarmente complessa. Salvatore Caruso affronterà invece lo statunitense Ernesto Escobedo, mentre da non perdere la sfida fra Felix Auger-Aliassime e Andy Murray. ARTHUR ASHE STADIUM dalle ore 18.00 italiane – Fernandez vs (2) Kenin a seguire – Nagal vs (2) Thiem dalle ore 01.00 italiane – Gasparyan vs (3) S. Williams a seguire – (15) Auger-Aliassime vs Murray LOUIS ARMSTRONG STADIUM dalle ore 17.00 italiane – O’Connell vs (3) Medvedev non prima delle ore 01.00 italiane ... Leggi su sportface

A New York, negli Stati Uniti, per quanto concerne gli US Open di tennis 2020, domani, giovedì 3 settembre, terminerà il secondo turno dei tabelloni maschile e femminile, ed andranno in scena le sfide ...

