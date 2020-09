Trovato feto dietro una siepe: è avvolto in un lenzuolo (Di mercoledì 2 settembre 2020) I dettagli ancora non si conoscono. Sul posto, in una località periferica di Roccapiemonte, ci sono i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e il sostituto procuratore di Nocera... Leggi su ilmattino

007Vincentxxx : Il Mattino Mobile: Trovato feto dietro una siepe: è avvolto in un lenzuolo - andreascan76 : RT @mattinodinapoli: Trovato #feto in un #dirupo: è stato lanciato dalla strada - mattinodinapoli : Trovato #feto in un #dirupo: è stato lanciato dalla strada -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato feto Trovato feto in un dirupo: è stato lanciato dalla strada Il Mattino Trovato feto dietro una siepe: è avvolto in un lenzuolo

I dettagli ancora non si conoscono. Sul posto, in una località periferica di Roccapiemonte, ci sono i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e il sostituto procuratore di Nocera Inferiore ...

Trovato feto in un dirupo: è stato lanciato dalla strada

I dettagli ancora non si conoscono. Sul posto, in una località periferica di Roccapiemonte, ci sono i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e il sostituto procuratore di Nocera Inferiore ...

I dettagli ancora non si conoscono. Sul posto, in una località periferica di Roccapiemonte, ci sono i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e il sostituto procuratore di Nocera Inferiore ...I dettagli ancora non si conoscono. Sul posto, in una località periferica di Roccapiemonte, ci sono i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e il sostituto procuratore di Nocera Inferiore ...