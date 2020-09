Terremoto ad Avellino, la terra trema con magnitudo 3.1 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Terremoto ad Avellino, pochissimi minuti fa si sono sentite forse scosse di terra nel paese italiano, con dei movimenti sismici piuttosto forti. L’Italia è un Paese relativamente vecchio e per questo continua ad essere oggetto di particolari movimenti tettonici e delle varie zolle che sono alla costante deriva. Dopo la frammentazione di Pangea, il grande … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

