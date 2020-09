Pedullà: "Il Napoli respinge tutte le offerte per Fabiàn, almeno ora..." (Di giovedì 3 settembre 2020) Su Fabiàn Ruiz da mesi ci sono gli occhi di diversi club di mezza Europa, che vorrebbero mettere le mani sul centrocampista spagnolo. Leggi su tuttonapoli

MarekNapoli : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Lo scambio Milik-Under blocca Dzeko, la Juve vira su Suarez' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Younes, apertura al Genoa: c’è il sì del Napoli' - news24_napoli : Pedullà: “Milik-Under, scambio bloccato. Suarez alla Juventus, per gli… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Lo scambio Milik-Under blocca Dzeko, la Juve vira su Suarez' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Lo scambio Milik-Under blocca Dzeko, la Juve vira su Suarez' -

Ultime Notizie dalla rete : Pedullà Napoli

Napoli Magazine

Come riportato dal collega di Sportitalia, Alfredo Pedullà, Napoli e Genoa sono arrivati ad un accordo per il trasferimento di Amin Younes in rossoblù. C’è ancora da valutare la volontà del giocatore ...Suarez si avvicina alla Juve. I motivi li svela Alfredo Pedullà sul suo sito, uno riguarda il Napoli: "Il secondo aspetto è la storia di un black-out, ovvero la trattativa impantanatasi per lo scambio ...