Myss Keta neo-amazzone post-punk nel video di “Giovanna Hardcore” (Di mercoledì 2 settembre 2020) È uscito il primo settembre il video di "Giovanna Hardcore" che accompagna il nuovo singolo di Myss Keta prodotto da Riva, già su tutte le piattaforme digitali dal 28 agosto per Island/Universal Music Italia. La Regina di Porta Venezia si trasforma così in novella pulzella d'Orleans, tra l'estasi dell'hardcore e l'eresia del clubbing in uno spazio aperto e sconfinato."Una passeggiata solitaria a cavallo del mio fedele Soleador, il mio Hard-Cuore che inizia a battere come una cassa dritta, un rave nascosto in una prateria desolata - ha raccontato la rapper milanese - lasciatevi trsportare in questo sogno atemporale fino a perdere i sensi, fatevi cullare al ritmo di un'estate mistica e ancestrale lunga centinaia di anni: è arrivata Giovanna Hardcore e ho detto Hardcore".Più che un video, ... Leggi su ilfogliettone

