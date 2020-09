Migranti: Conte, 'fenomeno complesso non si risolve con slogan' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Siamo consapevoli delle difficoltà che state vivendo e della necessità di studiare insieme le soluzioni più efficaci per far fronte a queste difficoltà. Ma sappiamo anche che il fenomeno è complesso da sempre e non bastano gli slogan per affrontarlo, ma sono necessarie iniziative a vari livelli e interventi ben sinergici e ben coordinati". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso dell'incontro sull'emergenza Migranti con il governatore della Sicilia Nello Musumeci e il primo cittadino di Lampedusa, Totò Martello. Leggi su liberoquotidiano

