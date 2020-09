Inter, Kolarov in arrivo: i dettagli dell’affare (Di mercoledì 2 settembre 2020) Aleksander Kolarov è un nuovo giocatore dell’Inter: mancano le visite mediche e l’ufficialità ma l’affare è stato chiuso Inter e Roma hanno trovato l’accordo per il passaggio di Aleksander Kolarov in nerazzurro. La Gazzetta dello Sport dà i dettagli dell’affare. La Roma incassa 1,5 milioni, ora manca soltanto la firma sul contratto annuale da 3 milioni netti con opzione sul secondo da parte del laterale serbo. Il blitz per Kolarov è l’illustrazione pratica di quella che è la nuova strategia dell’Inter. Il patto di Villa Bellini infatti prevedeva il massimo sforzo da parte dei dirigenti per accontentare Conte andando a pescare il meglio possibile, ma a basso costo. Perché le ... Leggi su calcionews24

