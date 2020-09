F1, Binotto risponde a Wolff: "Io pure sono un fan della Ferrari" (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA - Arriva la risposta di Mattia Binotto a Toto Wolff. Nei giorni scorsi il team principal della Mercedes aveva criticato la situazione in casa Ferrari in questa stagione di Formula 1 , analizzando ... Leggi su corrieredellosport

"La crisi della Ferrari non è positiva per la Formula 1". Parole di Toto Wolff, il team principal della Mercedes, che già prima della gara, complice il disastroso risultato delle Rosse durante le qual ...Il Team Principal della Mercedes si era schierato dalla parte dei tifosi della Ferrari, delusi per gli scarsi risultati della Scuderia diretta da Binotto in questo 2020. A meno di grandi sorprese nel ...