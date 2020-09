Coronavirus, risalgono in contagi in Italia. Speranza: a fine anno, i primi vaccini (Di mercoledì 2 settembre 2020) risalgono in contagi in Italia. Sono 1.326 i nuovi casi di persone positive al SARS-CoV-2, nelle ultime 24 ore (ieri 978) il cui totale è salito a 271.515. E' quanto riporta il bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell`Istituto Superiore di Sanità. I morti sono 6, sempre in 24 ore, portando il totale a 35.497. Ci sono poi 1.437 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali Italiani, 109 sono in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri), mentre 26.271 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente gli attualmente positivi in Italia 27.817 persone (ieri 26.754). Oggi sono stati effettuati 102.959 tamponi (ieri 81.050).La Lombardia, con 237 casi, è la regione con il maggior incremento rispetto a ieri. Il Molise oggi è free covid. Due casi in più per ... Leggi su ilfogliettone

