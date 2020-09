Cliente morto nel supermercato, chiuso l’intero negozio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Cliente morto mentre era in un supermercato a fare la spera. Una vera e propria tragedia, che ha causato la chiusura totale dell’intero stabile. Ancora una volta ricordiamo come la vita sia qualcosa di incredibilmente fragile e quanto sia facile che si spezzi. Un uomo era poche ore fa in un supermercato a fare la … L'articolo Cliente morto nel supermercato, chiuso l’intero negozio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

