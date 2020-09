Belen e Cecilia Rodriguez il balletto in barca manda in delirio i follower (Di mercoledì 2 settembre 2020) Le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez regalano un balletto in barca ai follower. Quest’estate si è parlato molto delle due sorelle, dati i flirt estivi di Belen e la fine della relazione di Cecilia con il fidanzato Ignazio Moser. Dopo una giornata di lavoro Belen e Cecilia, ospiti sulle acque di Capri su uno yatch di assieme al loro storico gruppo di lavoro, si sono lasciate andare a un balletto scatenato sulle note di alcuni tormentoni estivi, soprese dai paparazzi dal settimanale “Chi”. Finite le danze poi si sono rilassate prendendo il sole e, naturalmente, scattando seflie da regalare ai loro follower. Leggi su people24.myblog

zazoomblog : Belen Rodriguez e Cecilia single in barca: parte il balletto hot di fine estate - #Belen #Rodriguez #Cecilia… - blogtivvu : Belen Rodriguez consola Cecilia dopo la rottura con Ignazio Moser ??? (fonte foto: Chi Magazine) ? Il resto te lo ra… - blogtivvu : Belen Rodriguez consola la sorella minore Cecilia dopo la rottura con Ignazio Moser, ecco le ultime notizie di goss… - leggoit : @brodriguezfans e Cecilia single in barca: parte il balletto hot di fine estate - ilgiornale : Cecilia e Belen Rodriguez sono entrambe tornate single in questa folle estate: una potrebbe presto perdonare il suo… -