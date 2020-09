Assedio leghista sotto Palazzo Chigi. “Stop invasione”. “Processate anche me, io sto con Salvini” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Stop invasione”. Flash mob a sorpresa dei parlamentari della Lega sotto Palazzo Chigi a sostegno di Nello Musumeci. Il governatore siciliano che oggi, insieme al sindaco di Lampedusa, sarà ricevuto dal premier Conte per l’emergenza sbarchi. I leghisti muovono da piazza Montecitorio fino alla vicinissima piazza Colonna. Indossano t-shirt bianche con la scritta ‘processate anche me – io sto con Salvini’. E ancora cartelli rossi tra le mani con su scritto ‘stop invasione’. In segno di solidarietà al presidente della Regione siciliana, che da mesi chiede l’intervento del governo. Ma anche ”dei tanti amministratori locali alle prese con un’emergenza generata da un governo che non sa gestirla”, ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Assedio leghista 'Riapertura scuole. Una priorità che per la Lega diventa occasione di propaganda' CremaOggi.it Leghisti 'assediano' palazzo Chigi: "Stop invasione migranti"

Muovono da piazza Montecitorio fino alla vicinissima piazza colonna, dove ha sede il Governo, indossano t-shirt bianche con la scritta ‘processate anche me - io sto con Salvini’, cartelli Rossi tra le ...

Salvini a Cairo, dalla folla insulti razzisti a una ragazza: costretta a farsi scortare a casa dai vigili

Cairo Montenotte. Matteo Salvini va in visita a Cairo Montenotte, e su una giovane piovono insulti di matrice razziale. È successo questa mattina, nel corso della tappa valbormidese del leader della L ...

Muovono da piazza Montecitorio fino alla vicinissima piazza colonna, dove ha sede il Governo, indossano t-shirt bianche con la scritta ‘processate anche me - io sto con Salvini’, cartelli Rossi tra le ...Cairo Montenotte. Matteo Salvini va in visita a Cairo Montenotte, e su una giovane piovono insulti di matrice razziale. È successo questa mattina, nel corso della tappa valbormidese del leader della L ...