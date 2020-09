Totti: “Pirlo alla Juve? Non è normale che un debuttante venga gravato da simili aspettative” (Di martedì 1 settembre 2020) Nell’intervista di stamattina a La Repubblica di Francesco Totti, in cui l’ex calciatore ha aperto ad un ritorno alla Roma, si è parlato anche di Pirlo e della Juventus. Così Totti: “Andrea è una persona d’oro, spero sinceramente che ce la faccia e devo dire che la Juve difficilmente sbaglia una scelta. Ma non mi aspettavo un passo così deciso, non è normale che un debuttante riceva un incarico gravato da simili aspettative. Andrea dovrà essere Pirlo, vale a dire un fuoriclasse, anche in panchina. E da subito”. Foto: Twitter personale L'articolo Totti: “Pirlo alla Juve? Non è normale ... Leggi su alfredopedulla

