Temptation Island: Giada Giovannelli, sangue sul viso (Di martedì 1 settembre 2020) Giada Giovannelli, la concorrente di Temptation Island 2018, ha postato una foto sui social in cui compare con il volto insanguinato. “Ecco mio padre”. Sono gravissime le accuse dell’ex concorrente di Temptation Island, Giada Giovannelli, che posta una foto in cui appare con il volto insanguinato con sotto la scritta “Ecco mio padre”. La Giovannelli precisa di non voler essere fraintesa, sarebbe la prima volta che accade una cosa del genere, anche se, scrive “A volte le parole fanno più male”. Poi prosegue affermando che il padre non le abbia mai fatto mancare nulla, ma ciò non giustifica “Certe cose”. Dunque la donna non sarebbe mai stata picchiata prima dal padre ma ... Leggi su bloglive

