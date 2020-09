Scuola, studenti in classe senza mascherina (a meno che non ci sia alta circolazione virus) (Di martedì 1 settembre 2020) Il Comitato tecnico scientifico ha corretto la rotta sulle mascherine all’interno delle scuole. Gli studenti non dovranno indossarla più anche quando sono seduti tra i banchi, e abbassarla solo in caso di interrogazione, come previsto in un primo momento. Dopo sei ore e mezzo di discussione, infatti, racconta Repubblica, si è arrivati ad una mediazione. Quando saranno arrivati al banco, ad un metro di distanza dai compagni, gli studenti potranno abbassare la mascherina. Alle scuole superiori e alle medie, però, potranno farlo solo se ci sarà una bassa circolazione locale del virus. Una limitazione dovuta al fatto che la trasmissibilità del virus, a questa età, è analoga a quella degli adulti. A valutare la ... Leggi su ilnapolista

Open_gol : l primario del Sacco di Milano anticipa un sistema rapido sul quale sta lavorando il suo team, con test più veloci… - sbonaccini : Raggiunto l'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali anche sul trasporto pubblico locale e scolastico, un altro… - Adnkronos : #Crisanti: 'Tra studenti 2-3% positivi ma bisogna mandà ragazzini a scuola...' - corrierebologna : «Scuola, insegnanti fragili? Solo due. Sì ai test anche agli studenti» - Paola_zrz : RT @rtl1025: ?? '#Studenti hanno voglia di tornare a #scuola, ma sono spaventati e preoccupati. Molte scuole ancora non sono organizzate e n… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola studenti Rientro a scuola a settembre, ipotesi screening e autocertificazione per gli studenti QuiFinanza Trasporti, docenti, date insensate e carenze: riapertura scuole nel caos, il Sud alza la voce

Nel Mezzogiorno le scuole pubbliche – di ogni grado e livello – sono ... Infatti, mentre al Nord per 3.646.003 alunni iscritti ci sono 200.828 classi (poco più di 18 studenti per classe), al Sud per i ...

Studenti tra il 2 e il 3% positivi. Ma non si può chiudere la scuola. A dirlo il prof Crisanti

Arrivare a 300 mila tamponi al giorno aumentando di molto la quantità rispetto a quelli che si fanno oggi, solo 70-75 mila con punte sporadiche di 90 mila. Allo studio un “piano nazionale di sorveglia ...

Nel Mezzogiorno le scuole pubbliche – di ogni grado e livello – sono ... Infatti, mentre al Nord per 3.646.003 alunni iscritti ci sono 200.828 classi (poco più di 18 studenti per classe), al Sud per i ...Arrivare a 300 mila tamponi al giorno aumentando di molto la quantità rispetto a quelli che si fanno oggi, solo 70-75 mila con punte sporadiche di 90 mila. Allo studio un “piano nazionale di sorveglia ...