Salute, esperta: “Per il rientro a Settembre, una corretta idratazione ricca di magnesio ci aiuta a riprendere la routine” (Di martedì 1 settembre 2020) Il mese di Settembre è considerato il mese del ritorno alla normalità: si torna al lavoro, i ragazzi ricominciano la scuola e per molti è il periodo in cui si inizia una dieta. Per certi aspetti è molto simile a gennaio, ci si lascia le feste e le vacanze alle spalle per dare il via ai buoni propositi. Durante l’estate, spesso ci si può ritrovare con qualche chilo in più complice l’alcool, i dolci e qualche peccato di gola di troppo. Una cosa che accomuna tutte le diete è sicuramente un giusto apporto di acqua, bere 8-10 bicchieri al giorno, che possono aumentare a seconda dell’attività fisica, essenziale per rimettersi in forma, e del caldo, è una raccomandazione allo stesso tempo semplice ed efficace che ci può aiutare a ripartire al meglio, riporta un ... Leggi su meteoweb.eu

